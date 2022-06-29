Воронежца будут судить за убийство 8-летней давности

Фото СУ СКР по региону

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 43-летний житель областного центра. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ) 8-летней давности. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 29 июня.

Как установило следствие, днем 10 мая 2014 года обвиняемый был в гостях у своего 35-летнего знакомого в квартире на Московском проспекте и распивал спиртное. В процессе застолья они поссорились. Затем гость набросился на хозяина и избил его руками и ногами. В ход также пошел кожаный ремень с металлической пряжкой. От полученных телесных повреждений приятель скончался на месте. А гость сбежал из квартиры.

Погибшего на следующий день обнаружили приехавшие к нему родители, потому что сын не отвечал на телефонные звонки. Они и вызвали правоохранителей. Поскольку собранных доказательств на тот момент оказалось недостаточно для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности, предварительное следствие было приостановлено.

Сбор доказательной базы продолжился, и в феврале 2022 года подозреваемого отправили под домашний арест. На предварительном следствии мужчина вину не признавал и говорил, что в квартире был некий третий мужчина, с которым у убитого якобы и произошел конфликт. Но эту версию опровергли следственным путем. Затем фигурант и вовсе отказался от дачи показаний.

Уголовное дело об убийстве сейчас направили в суд с обвинительным заключением.