Облсуд не выпустил из СИЗО экс-ректора воронежского вуза

Фото из архива КП

Воронежский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда о возвращении Сергея Колодяжного в СИЗО. Адвокатские жалобы остались без удовлетворения. Бывший ректор опорного вуза останется под стражей как минимум до 26 июля. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда 29 июня.

Напомним, обвиняемого в растрате 58 млн рублей Сергея Колодяжного вернули в СИЗО в конце мая. Такое решение приняли из-за того, что бывший ученый нарушил запрет на определенные действия. Он общался со свидетелями и оказывал на них давление, в частности, выражал пожелания, какие они должны давать показания.

Колодяжный попал под уголовное дело в феврале 2020 года. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд над Колодяжным начался в декабре 2021 года. При этом с марта 2020-го бывший ректор находился в СИЗО. Всего Колодяжный пробыл там почти год, пока ему не изменили меру пресечения на домашний арест, а потом и на временное освобождение с запретом определенных действий.