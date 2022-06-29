Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 11:25

Облсуд не выпустил из СИЗО экс-ректора воронежского вуза

Сергей Колодяжный останется под стражей до конца июля
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда о возвращении Сергея Колодяжного в СИЗО. Адвокатские жалобы остались без удовлетворения. Бывший ректор опорного вуза останется под стражей как минимум до 26 июля. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда 29 июня.

Напомним, обвиняемого в растрате 58 млн рублей Сергея Колодяжного вернули в СИЗО в конце мая. Такое решение приняли из-за того, что бывший ученый нарушил запрет на определенные действия. Он общался со свидетелями и оказывал на них давление, в частности, выражал пожелания, какие они должны давать показания.

Колодяжный попал под уголовное дело в феврале 2020 года. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд над Колодяжным начался в декабре 2021 года. При этом с марта 2020-го бывший ректор находился в СИЗО. Всего Колодяжный пробыл там почти год, пока ему не изменили меру пресечения на домашний арест, а потом и на временное освобождение с запретом определенных действий.