Жительница Воронежа потеряла 300 тысяч рублей, переведя их на «безопасный» счет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 56-летнюю местную жительницу обманули мошенники. Женщина поверила аферистам и перевела им на счет все свои сбережения. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 июня.

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банковского учреждения. Злоумышленник сообщил о том, что с ее расчетного счета пытаются списать деньги. Собеседник предложил защитить ее сбережения и перевести их на безопасный резервный счет. Следуя инструкциям лжесотрудника банка, женщина перевела имеющиеся деньги на указанные ей реквизиты. Причиненный ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.