Экологи рассказали, сколько деревьев вырубят при реконструкции Петровской набережной в Воронеже

Фото городского управления экологии

Как минимум 45 деревьев вырубят при реконструкции Петровской набережной, сообщили в управлении экологии Воронежа. Это те деревья, которые попадают в зону проведения работ, или находятся в аварийном состоянии. На все экологи выдали порубочные билеты.

Среди попавших под ликвидацию – 16 тополей (в том числе пылящие), по одному клену и скумпии, 15 вязов, 7 акаций и 5 лип.

По поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина экологи управления взяли на особый контроль территорию до момента завершения всех работ, и будут ежедневно проверять подрядчика в процессе реконструкции.

В управлении уточнили, что в зоне благоустройства много деревьев, которые подрядчики огораживают и обязаны сохранить.