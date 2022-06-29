За неделю клещи покусали еще 151 воронежца

В Воронежской области за минувшую неделю за медицинской помощью обратился 151 пациент из-за укуса клещей. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 29 июня.

Всего же с начала сезона кровососущие атаковали уже 1299 жителей региона. Хотя, как утверждают санврачи, цифра не превышает средние значения за последние годы.

Для того, чтобы клещей стало меньше, в области усиленно ведут обработку специальными средствами мест массового пребывания и отдыха детей общей площадью 889,3 га. Из них 235,6 га – это территории летних оздоровительных учреждений.

Врачи также напомнили, что при присасывании клещей необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в травматологический пункт, чтобы их удалить.