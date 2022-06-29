Стоимость строительства инфоцентра в воронежских Ломах выросла до 28 млн рублей

Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области снова ищет подрядчика для строительства первой очереди информационно-туристического комплекса в Ломовском природном ландшафтном парке. Он должен появиться в Воробьевском районе. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта значительно выросла – до 28,3 млн рублей. Напомним, власти проводят аукцион с 2021 года. Однако найти подрядчика так и не смогли - на аукцион не подавали ни одной заявки.

Как и в предыдущей документации, подрядчик должен построить информационно-туристический комплекс. Объект с фасадным освещением и витражным остеклением должны были оснастить инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг инфоцентра облагородить.