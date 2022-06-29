В Воронежской области за сутки выявили еще 101 случай COVID-19

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за последние 24 часа еще у 101 местного жителя нашли коронавирус. Госпитализация потребовалась 12 инфицированным. С начала пандемии в регионе выявили уже более 388,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Свежими данными поделились в федеральном оперативном штабе 29 июня.

Неутешительные данные по летальным исходам. Впервые за июнь скончались четыре пациента от осложнений, вызванных ковидом.

Что касается выздоровевших. То за минувшие сутки выписали из стационаров и амбулаторного лечения 121 пациента, победившего болезнь.