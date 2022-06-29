Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «За счет новых автобусов улучшим обеспеченность общественным транспортом Шилово и Северного микрорайона»

Администрация городского округа город Воронеж

Не так давно в Воронеж прибыли новые автобусы, которые благодаря решению губернатора Александра Гусева передадут муниципальному «Воронежпассажиртрансу» для работы на улицах нашего города.

Профильные структурные подразделения правительства области и городской администрации уже начали заниматься процессом передачи техники, числящейся на балансе региона, в распоряжение муниципалитета. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Администрация городского округа город Воронеж

– Процесс передачи автобусов уже начался, по объективным причинам он займет существенное время. Приложим максимум усилий, чтобы соблюдение всех формальностей, в том числе необходимых для выпуска техники на линию, прошло как можно быстрее. Например, мы заранее начали комплектовать предприятие штатом дополнительных водителей, так что их дефицит не станет причиной задержек, – заявил Вадим Юрьевич.

Мэр также рассказал, что в недалеком будущем машины распределят по магистральным маршрутам с высоким пассажиропотоком таким образом, чтобы примерно по 30 процентов от выпуска составляла техника с системой климат-контроля. Также автобусы обеспечат стабильное обслуживание направлений, которые сегодня особенно нуждаются в усилении.

– Новую технику планируем использовать в Северном микрорайоне – одном из наиболее густонаселенных – в направлении «Гормолзавода», а также в развивающемся микрорайоне Шилово, где пока имеются серьезные проблемы с транспортной доступностью. На один из маршрутов, обслуживающих Шилово, направят большие автобусы. Весь освободившийся подвижной состав «Воронежпассажиртранса» не будет простаивать. Его отправят работать на других маршрутах. Так мы еще больше увеличим мощность нашего муниципального транспортного предприятия. Кроме того, мы сможем заместить его силами обслуживание горожан на маршрутах, с которых ушел перевозчик, – отметил Вадим Кстенин.

Администрация городского округа город Воронеж

Напомним, что на данный момент МКП МТК «Воронежпассажиртранс» имеет самый крупный в городе автопарк большой вместимости, который ранее был обновлен за счет 120 новых современных автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта транспортная компания обслуживает 11 автобусных маршрутов в разных районах города, включая магистральные направления с обеспечением на них выполнения одних из самых поздних вечерних графиков.

Олег КУЗНЕЦОВ