На воронежской трассе в ДТП с КамАЗом пострадали 3 человека

Фото - ГУ МВД по региону

В Верхнехавском районе на 91-м км автодороги Р-193 «Воронеж – Тамбов» в результате лобового столкновения легковушки и грузовика пострадали три человека. Подробности 29 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 28 июня примерно в 17.30. По предварительным данным полиции, 20-летний житель Терновского района на автомобиле LADA Kalina, не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с ехавшим ему навстречу грузовиком КамАЗ-53215 под управлением 61-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Пострадал не только водитель легковушки, но и двое его пассажиров – жители Терновского района 23 и 37 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.