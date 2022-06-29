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Общество29 июня 2022 8:14

Жилой квартал под Воронежем заволокло дымом с горящей свалки

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ воздуха
Ирина КАЗАНИНА
Фото ЕленыФедяшевой

Фото ЕленыФедяшевой

Фото: из архива «КП»

В Рамони на улице Рабочая загорелась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Дым от пожарища окутал окрестности и распространился на жилой квартал.

В связи с этим на место выехала лаборатория управления Роспотребнадзора для отбора проб атмосферного воздуха на наличие токсичных веществ. Пробы взяли на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

- По результатам проведенных лабораторных исследований, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимых концентраций, - прокомментировали в ведомстве.

Управление продолжит контролировать качество атмосферного воздуха на территории населенного пункта.