Жилой квартал под Воронежем заволокло дымом с горящей свалки

Фото ЕленыФедяшевой Фото: из архива «КП»

В Рамони на улице Рабочая загорелась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Дым от пожарища окутал окрестности и распространился на жилой квартал.

В связи с этим на место выехала лаборатория управления Роспотребнадзора для отбора проб атмосферного воздуха на наличие токсичных веществ. Пробы взяли на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

- По результатам проведенных лабораторных исследований, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимых концентраций, - прокомментировали в ведомстве.

Управление продолжит контролировать качество атмосферного воздуха на территории населенного пункта.