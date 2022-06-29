В Воронеже ликвидировали утечку на водоводе в Коминтерновском районе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Утечку на водоводе в жилом массиве «Задонье» в Коминтерновском районе Воронежа удалось ликвидировать. Об этом рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж» 29 июня.

Там пояснили, что водоснабжение восстановлено. В данный момент проводится заполнение системы. Поскольку вода не сразу заполняет водовод, ресурс жителям многоэтажек придется немного подождать. Особенно это касается жильцов верхних этажей.

Напомним, аварийная утечка на водоводе в районе жилмассива «Задонье» произошла на глубине 2,5 метра. Из-за аварии снизилось давление холодного водоснабжения в кварталах в границах Московского проспекта (нечётная сторона) – бульвар Победы – улица Вл. Невского – улица Лизюкова – улица Антонова-Овсеенко (до Московского проспекта). Эта мера не затронула дома по Антонова-Овсеенко № 29, 31, 31А, 33, 33Б, 35, 35В, 35Э; Московскому проспекту № 145, 147, 147А, 147В, 149, 149А, 153, а также дом № 122 на Хользунова.