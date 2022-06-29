Пересмотр планов капремонта в Воронежской области продлили до конца сентября

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области сообщил о продлении сроков проведения оценки состояния многоквартирных домов, внесенных в план капитального ремонта по программе 2014-2044 годов.

Ранее ведомство обещало завершить эта работу до конца апреля.

Техническое обследование домов позволит сформировать новую очередность на проведение капитального ремонта в зависимости от состояния общего имущества в доме. После пересмотра планов сроки проведения ремонта изменятся, что не всегда поддерживают собственники. Например, недавно жильцы пятиэтажки на улице Баррикадной №39 возмутились переносом срока ремонта на будущие годы и устроили митинг во дворе. Собственники заявили о своем намерении отстаивать права на ремонт в суде.

В департаменте уточнили, что на 2022 год запланировано проведение капитального ремонта в 518 многоквартирных домах (1203 вида работ), расположенных на территории Воронежской области на общую сумму 5 475 143 884,42 рубля.