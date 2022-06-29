Еще один поезд в Крым запустят через Воронеж с 1 июля

Через Воронеж запустят еще один дополнительный ежедневный поезд сообщением Москва – Симферополь. Он будет курсировать с 1 июля по 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс».

Маршрут нового состава пройдет через Тулу, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону (станция Первомайская). Поезд № 563/564 будет отправляться из Москвы ежедневно в 21.30 и прибывать в Крым через сутки в 23.05. Время в пути составит – 49 часов 35 минут.

Пока в поезде планируется пять вагонов – три купе и два плацкартных. По мере спроса число вагонов могут увеличить до девяти. Отмечается, что часть пути эти вагоны будут следовать в одном составе другим поездом № 563/564 сообщением Москва – Анапа.