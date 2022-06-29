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Общество29 июня 2022 6:17

В Воронеже ищут 16-летнюю девочку, нуждающуюся в медицинской помощи

Диана Комнатная ушла из дома в неизвестном направлении
Евгения ФРОЛОВА

Казачий спасательный центр «Регион-36» рассказал об исчезновении 16-летней девочки из Воронежа. 16-летняя Диана К., проживающая на улице Чапаева, ушла из дома 27 июня. С тех пор от нее не было известий.

Подросток нуждается в медицинской помощи. Согласно ориентировке, ее приметы – рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы до плеч. В день исчезновения была одета в белую футболку и белую юбку.

Всех, кому известна какая-либо информация о ребенке, просят звонить по телефонам 112 или 8 920 404 60 00.

Также продолжаются поиски 81-летнего пенсионера, который ушел из больницы в неизвестном направлении.