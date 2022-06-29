В Воронеже продолжают устранять аварию, оставившую десятки домов Коминтерновского района без воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Отключение холодной воды в многоэтажках Коминтерновского района произошло вечером 28 июня. В пресс-службе «РВК-Воронеж» рассказали о причинах случившегося.

В компании уточнили, что произошла утечка на крупном (1 тыс. мм диаметром) водоводе в районе жилого массива «Задонье» на глубине 2,5 метра. Сотрудники водоканала при помощи двух экскаваторов, автокрана и откачивающего оборудования продолжают работать на месте и устранять аварию.

Из-за этого снижено давление холодного водоснабжения в кварталах в границах Московского проспекта (нечетная сторона) – бульвар Победы – улица Вл. Невского – улица Лизюкова – улица Антонова-Овсеенко (до Московского проспекта). Эта мера не затронула дома по Антонова-Овсеенко № 29, 31, 31А, 33, 33Б, 35, 35В, 35Э; Московский проспекту № 145, 147, 147А, 147В, 149, 149А, 153, а также дом № 122 на Хользунова.

В РВК заверили, что компания прикладывает максимум усилий, чтобы завершить ремонтно-восстановительные мероприятия как можно скорее.