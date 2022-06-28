Реальная зарплата воронежцев снизилась на 1,2%

Номинальная среднемесячная заработная плата воронежцев в первом квартале 2022 года выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Она составила 43,09 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстат.

В апреле начисленная зарплата работников воронежских предприятий и организаций составила 45,42 тыс., что на 11,5% больше, чем в апреле 2021.

При этом реальный размер заработной платы (с учетом индекса потребительских цен) по сравнению с первым кварталом прошлого года, напротив, снизился – на 1,2%. В апреле показатель упал сразу на 5,8%. Другими словами, инфляция выше, чем рост зарплат.

В 1,9 раза выше среднего показателя зарабатывают сотрудники таких сфер, как информация и связи. В 1,7 раза – финансисты и страховщики. Ниже среднего зарабатывали производители табачных изделий (31% от средних доходов по области), а также производители кожи и изделий из нее и одежды – 38% и 44% соответственно.