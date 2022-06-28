В Воронеже чаще всего сверх нормы работают медсестры и учителя

Около 51% воронежцев работают сверх нормы. В среднем они трудятся на 26 % дольше, чем положено. Таковы результаты исследования, которое провела компания SuperJob. Результаты стали известны во вторник, 28 июня.

Чаще всего перерабатывают фармацевты, экономисты, пиарщики, администраторы, воспитатели и медсестры. Самые длинные переработки у медсестер и учителей – они работают в среднем на 42% больше, чем предусмотрено трудовым договором. На втором месте – врачи и менеджеры по логистики (35%), на третьем – юристы (32%). Водители трудятся на 30% дольше, чем положено, воспитатели — на 28%, а администраторы — на 27%. HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 26%, программисты и системные администраторы - 17% от.

Отметим, по данным исследователей, только 39% участников опроса не жалуются на переработки.