В Воронеже завершается реставрация граффити с Петром I

фото: Управы Центрального района

Реставрация граффити о петровской эпохе у Северного моста завершается. Сейчас художники Илья Карпов и Павел Таранов наносят завершающие штрихи. Об этом сообщили в управе Центрального района во вторник, 28 июня.

Художники полностью заменили часть рисунка. На граффити появились новые герои и исторические детали. Реставрацию приурочили к 350-летию со дня рождения императора Петра I и 90-летию Центрального района. Работы начались 7 июня.

Напомним, граффити появилось на подпорной стене при спуске с улицы Ленина на набережную Массилитинова в 2017 году. Тогда проходил стрит-арт конкурс. Авторы работы - Илья Карпов и Павел Таранов.