Сотрудник подведомственно воронежскому правительству учреждения положил себе в карман 480 бюджетных тысяч

Мужчина во всем сознался Фото: предоставлено УФСБ России по Воронежской области

Бывший начальник одного из отделов АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» попал под уголовное дело. 39-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ во вторник, 28 июня.

Дело возбудили на основании материалов УФСБ. Мошенничество заподозрили при реализации региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». По предварительным данным, в январе 2022 года начальник отдела предложил местной жительнице, которая имела право на субсидию, увеличить выплату, но при условии, что часть средств она вернет ему.

Женщина, опасаясь негативных последствий для себя, согласилась на предложение. Начальник отдела внес недостоверные сведения в документацию, на основании которой женщина получила «лишние» 284 тыс. рублей. Эти деньги она передала чиновнику. В марте по аналогичный схеме начальник отдела получил от воронежца еще 200 тыс. рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В ведомстве добавили, что подозреваемого уже допросили. Он во всем сознался. Расследование уголовного дела продолжается.