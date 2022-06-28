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Общество28 июня 2022 14:18

Воронежский аэропорт получит субсидию почти в 73 млн рублей

Это компенсация затрат из-за приостановки работы
Мария Щербакова

УК «Авиасервис», которая обслуживает международный аэропорт Воронеж имени Петра I, получит из резервного фонда правительства РФ 72,8 млн рублей субсидий. Это частичное возмещение затрат, которые компания понесла из-за ограничения полетов. В первую очередь, речь идет об оплате труда персонала. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 28 июня.

Аэропорт получит деньги уже в июле. В целом субсидии выдадут 11 аэропортам юга и центральной части России, работа которых остановлена с 24 февраля 2022 года. Между ними распределили 1,5 млрд рублей.

Напомним, Росавиация сообщили об очередном продлении запретов на полеты до 6 июля. Кроме воронежского закрытыми останутся аэропорты Белгорода, Курска, Липецка, Анапы, Брянска, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.