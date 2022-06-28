Воронежский аэропорт получит субсидию почти в 73 млн рублей

УК «Авиасервис», которая обслуживает международный аэропорт Воронеж имени Петра I, получит из резервного фонда правительства РФ 72,8 млн рублей субсидий. Это частичное возмещение затрат, которые компания понесла из-за ограничения полетов. В первую очередь, речь идет об оплате труда персонала. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 28 июня.

Аэропорт получит деньги уже в июле. В целом субсидии выдадут 11 аэропортам юга и центральной части России, работа которых остановлена с 24 февраля 2022 года. Между ними распределили 1,5 млрд рублей.

Напомним, Росавиация сообщили об очередном продлении запретов на полеты до 6 июля. Кроме воронежского закрытыми останутся аэропорты Белгорода, Курска, Липецка, Анапы, Брянска, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.