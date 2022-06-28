Учредитель воронежской общественной организации помогал иностранцам незаконно переехать в Россию

Ленинский районный суд вынес условные приговоры воронежцам, которые помогали иностранцам незаконно получить разрешение на проживание в России, на работу, вид на жительство или патент. В целом на скамье подсудимых оказались четыре человека. Преступление раскрыли сотрудники регионального УСФБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 июня.

Речь идет об одном из учредителей региональной общественной организации Узбекской национально-культурной автономии, директоре ООО «Бахт» Фарухе Махматкулове и его самозанятом родственнике. По данным ведомства, они фиктивно принимали у них комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Стоимость незаконных услуг варьировалась от 2,5 до 6 тыс. рублей за человека. С 2018 по 2022 году они успели таким образом легализовать более 300 иностранцев. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

Во время следствия выяснилось, что мужчинам помогали двое безработных. Они искали «клиентов», заполняли за них необходимые экзаменационный формы и сопровождали в медицинские организации для получения заключений.

Махматкулов получил 3 года условно и штраф в 50 тыс. рублей. Остальные фигуранты по два год условно. Двоим из них придется также заплатить штраф в 50 и 40 тыс. рублей.

Сейчас «клиентам» аннулируют разрешительные документы.