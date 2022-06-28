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Происшествия28 июня 2022 12:27

Жительница Воронежа присвоила себе больше миллиона

Женщина имела доступ к кассе
Ирина КАЗАНИНА
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: из архива «КП»

Воронежская полиция выявила факт хищения крупной суммы денег из кассы организации сферы связи, расположенной по улице Защитников Родины. По подозрению к совершению преступления оперативники задержали 39-летнюю начальницу организации, которая имела доступ к кассе.

Как выяснили полицейские, из кассы пропало 1,3 миллиона рублей, принадлежащих клиентам и самой организации. Злоумышленница не инкассировала полученные ею от населения денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершение данного преступления ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.