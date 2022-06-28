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Происшествия28 июня 2022 12:15

В Воронеже полицейские разыскивают водителя, сбившего на парковке женщину

37-летняя местная жительница попала в больницу
Мария Щербакова
Водитель скрылся с места ДТП

Водитель скрылся с места ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на парковке неизвестный водитель сбил 37-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу. Авария произошла у дома №1 на улице Бурденко в 9.30 понедельника, 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, автомобиль двигался задним ходом, а женщина шла позади него. Сейчас полицейские пытаются установить личность водителя. Очевидцев, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, просят обратиться на единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112.