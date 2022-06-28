На полив деревьев и кустарников в центре Воронежа тратят сотни кубометров воды за ночь

Фото управы Ленинского района

В связи с установлением в Воронеже жаркой погоды ночью комбинаты благоустройства обильно поливают зеленые насаждения в центре города. Так в предыдущую ночь на улице Комиссаржевской освежили каштановую аллею. А в ночь с 28 на 29 июня вновь запланированы работы по поливу деревьев и газонов, но уже на проспекте Революции.

В Ленинском районе на газоны и скверы потратили 104 кубометров воды – душ приняли деревья и кустарники на магистральных улицах и общественных пространствах района.

- Кроме классического полива, там, где это необходимо, оператор МКМ промывает весь массив кустарника, освобождая его от пыли, что в свою очередь придает зелени благоприятный внешний вид и способствует здоровому росту, - отметили в управе.