В Воронеже сносят корпуса завода "Электроприбор"

В Воронеже четвертый день техника рушит корпуса бывшего оборонного предприятия – завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами с места событий, а также сокрушаются по поводу уничтожения очередного промышленного предприятия и высказывают предположение насчет того, что построят на месте завода.

Напомним, слухи о возможной ликвидации предприятия появились несколько лет назад. Тогда сотрудники жаловались на простои, отсутствие заказов, волну увольнений и отправку рабочих в бессрочные отпуска.

К сожалению, опасения горожан оказались не беспочвенными.