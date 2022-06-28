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Общество28 июня 2022 11:08

В Воронеже сносят корпуса завода "Электроприбор"

Работы продолжаются с субботы
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже четвертый день техника рушит корпуса бывшего оборонного предприятия – завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами с места событий, а также сокрушаются по поводу уничтожения очередного промышленного предприятия и высказывают предположение насчет того, что построят на месте завода.

Напомним, слухи о возможной ликвидации предприятия появились несколько лет назад. Тогда сотрудники жаловались на простои, отсутствие заказов, волну увольнений и отправку рабочих в бессрочные отпуска.

К сожалению, опасения горожан оказались не беспочвенными.