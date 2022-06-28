Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Такой благоприятной финансовой ситуации в экономике города не было ни разу за последние десятилетия»

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Министерство финансов одобрило заявку правительства нашего региона, в рамках которой Воронежу предоставили федеральный бюджетный кредит на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Деньги уже перечислили. Их направили на погашение имеющегося кредита, привлеченного у коммерческого банка, по процентной ставке которого в 2022 году город должен был заплатить из бюджета еще около 70 миллионов рублей.

Беспрецедентного оздоровления муниципальной экономики удалось достичь благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и в результате грамотной работы областных и городских финансистов. Теперь кредиторской задолженности Воронежа перед банками нет. Такой финансовой ситуации в экономике города не было ни разу за последние десятилетия.

- В прошлые годы мы вынуждены были тратить на обслуживание такой задолженности почти по 450 миллионов рублей в год. Сейчас все коммерческие кредиты замещены бюджетными со стремящейся к нулю процентной ставкой, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Постепенно городской администрации удалось не только полностью закрыть долги перед банками, но и в разы сократить муниципальный долг в целом. Сейчас он находится на рекордно низких отметках – 2,3 миллиарда рублей, а еще несколько лет назад составлял 7,9 млрд. Кроме того, будут открыты возобновляемые кредитные линии, чтобы финансисты имели возможность краткосрочно привлекать какие-то объемы денег для решения текущих задач – это бывает необходимо. Но значительно наращивать коммерческую задолженность в обозримом будущем не планируют.

- Экономия на процентах, которой мы достигли сейчас, позволит нам содержать все новые и новые объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры – школы, детсады, парки, дороги и т.д. Их мы создаем ежегодно и, естественно, они требуют расходов, - подытожил Вадим Кстенин.

Олег КУЗНЕЦОВ