В воронежском сквере спилят 22 сухих дерева

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Специалисты воронежского управления экологии совместно с представителями управы Советского района провели комиссионное обследование деревьев и наметили к спилу 22 сухих или аварийных экземпляра. Это вязы, березы и клены на территории сквера «Ворошилова».

На месте удаленных аварийных деревьев чиновники обещают высадить молодые саженцы с закрытой корневой системой в один из ближайших посадочных периодов.

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