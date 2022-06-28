В Воронеже задержали телефонного мошенника, который выманил у пенсионеров 1,5 млн рублей

Задержали 24-летнего жителя Каширского района Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В июне 2022 года в полицию стали обращаться пожилые воронежцы в возрасте от 76 до 86 лет, которых обманул телефонный мошенник. Во всех случаях звонивший представлялся сотрудником правоохранительных органов. Теперь же стало известно, что мошенника задержали. Им оказался 24-летний житель Каширского района. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 июня.

Притворяясь полицейским, парень рассказывал пенсионерам, что их близкий родственник стал виновником ДТП, в котором есть пострадавшие. Он предлагал избавить внука или внучку от ответственности за деньги. Пенсионеры должны были передать деньги «курьеру», завернув их в одежду. Через некоторое время после телефонного разговора мужчина приходил к своим жертвам и забирал сбережения. В общей сложности он получил более 1,5 млн рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого мошенника. Подозреваемого задержали на съемной квартире в Воронеже. В отделе полиции он во всем сознался.

Оказалось, что мужчина причастен к четырем идентичным преступлениям. По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас подозреваемый находится под стражей.