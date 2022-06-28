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Происшествия28 июня 2022 9:00

На воронежской трассе без еды и воды оказался 41 пассажир сломанного рейсового автобуса

Они ехали в столицу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

На 665 км автодороги М-4 «Дон» на территории Павловского района Воронежской области сломался рейсовый автобус «Скания 380», следующий в Москву. Сообщение о происшествии получили инспекторы ДПС, патрулировавшие в этот момент на маршруте. Прибыв на место, полицейские выяснили, что устранить поломку автобуса на месте не представляется возможным.

На трассе без питания и воды оказался 41 пассажир. Полицейские останавливали попутные рейсовые автобусы и просили взять на свободные места пассажиров сломавшегося транспорта. Таким образом всех людей доставили в столицу.

После этого инспекторы помогли отбуксировать неисправный транспорт на станцию технического обслуживания.