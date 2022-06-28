Воронежцев предупреждают надвигающихся грозах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности на территории Воронежской области во вторник, 28 июня. В этот день, по прогнозам синоптиков, в регионе пройдут грозы и дожди в связи с прохождением атмосферного фронта. При грозе ветер усилится до 16 м/с. Непогоду прогнозируют в течение рабочего дня, в период до 18 часов.

После прохождения фронта жара в регионе спадет – станет значительно прохладнее.

Напомним, сутками ранее желтый уровень опасности в регионе объявили в связи с угрозой возникновения пожаров. Из-за сухой и очень жаркой погоды уровень пожарной опасности вырос до высокого, четвертого.