Старые иловые карты в Воронеже предлагают рекультивировать

В Воронеже прошли общественные обсуждения проекта ликвидации иловых карт у правобережных очистных сооружений. Это участок площадью 19,8 гектаров на улице Антокольского. Сейчас на нем высушенный ил – продукт последнего этапа очистки сточных вод. Иловые карты эксплуатировались больше 20 лет, сейчас ил превратился в торф, который в летнее время часто становится причиной возгораний. За годы эксплуатации вокруг иловых карт вырос жилой район.

Участники общественных слушаний обсудили способы ликвидации иловых карт с компанией-проектировщиком, которая уже выиграла электронный аукцион.

Подрядчик провел все виды изысканий и подготовил материалы оценки воздействия на окружающую среду. Предложено провести рекультивацию этого участка - ил изолируют специальным материалом, препятствующим возгоранию, и захоронят глубине нескольких метров на старом месте.

– Успешно пройти экологическую экспертизу проект должен уже этой осенью. Столь важное проектирование должно вестись с учётом мнения горожан, поэтому мы будем внимательно прислушиваться к замечаниям и предложениям воронежцев, – отметила руководитель управления экологии Галина Воробьева.

Предложения от горожан в управленим экологии будут принимать в течении 10 дней.