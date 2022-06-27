В Воронеже в июле под демонтаж попадут еще 8 киосков и холодильников

Мэрия Воронежа опубликовала июльский список нестационарных торговых объектов (НТО), которые пойдут под снос в июле. Все киоски и холодильники размещены без разрешительной документации. Перечень опубликовали на сайте горадминистрации 27 июня.

В списке значатся объекты по следующим адресам:

– Московский проспект, 109, 116а;

– ул. 9 Января, 208, 111;

– ул. Юлюса Янониса, 1, 3;

– ул. Космонавтов, 16;

– ул. Новосибирская, 35а;

– проспект Революции, 19;

– ул. Кольцовская — площадь Генерала Черняховского, 1;

– ул. Кольцовская, 4;

– ул. Фридриха Энгельса, 7;

– ул. Вайцеховского — ул. Степана Разина, 38.

К слову, владельцев пяти торговых объектов так и не нашли. Демонтировать незаконные торговые точки планируют с 15 по 21 июля.