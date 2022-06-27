В Воронежской области сельчанина будут судить за попытку регистрации подставной фирмы

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура Каширского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 35-летний местный житель. Мужчина обвиняется в предоставление паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 27 июня.

По версии следствия, в июне 2020 года мужчина за 3 тысячи рублей предоставил неустановленному лицу свой паспорт. На основе этих данных в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, что он является соучредителем и руководителем некоего общества с ограниченной ответственностью.

На самом же деле сельчанин никакого отношения к деятельности ООО не имел. Однако в результате преступных действий налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ сведения о том, что обвиняемый является директором и соучредителем коммерческой организации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.