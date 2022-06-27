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Происшествия27 июня 2022 16:32

В Воронежской области сельчанина будут судить за попытку регистрации подставной фирмы

За три тысячи рублей он стал директором не существующей компании
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура Каширского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 35-летний местный житель. Мужчина обвиняется в предоставление паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 27 июня.

По версии следствия, в июне 2020 года мужчина за 3 тысячи рублей предоставил неустановленному лицу свой паспорт. На основе этих данных в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, что он является соучредителем и руководителем некоего общества с ограниченной ответственностью.

На самом же деле сельчанин никакого отношения к деятельности ООО не имел. Однако в результате преступных действий налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ сведения о том, что обвиняемый является директором и соучредителем коммерческой организации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.