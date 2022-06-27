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Общество27 июня 2022 15:56

Прокуратура заинтересовалась трубой, сливающей стоки в воронежское водохранилище

Надзорное ведомство проведет проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

После распространения информации об обнаруженной трубе, сливающая нечистоты прямо в водохранилище в микрорайоне Отрожка в Воронеже, ею заинтересовались правоохранители. Межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 июня.

На месте побывали сотрудники прокуратуры и регионального департамента природных ресурсов и экологии. Они подтвердили и расположение трубы, и факт слива неочищенных вод в водохранилище.

– В настоящий момент выясняются данные о собственнике объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в облпрокуратуре.