Прокуратура заинтересовалась трубой, сливающей стоки в воронежское водохранилище

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

После распространения информации об обнаруженной трубе, сливающая нечистоты прямо в водохранилище в микрорайоне Отрожка в Воронеже, ею заинтересовались правоохранители. Межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 июня.

На месте побывали сотрудники прокуратуры и регионального департамента природных ресурсов и экологии. Они подтвердили и расположение трубы, и факт слива неочищенных вод в водохранилище.

– В настоящий момент выясняются данные о собственнике объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в облпрокуратуре.