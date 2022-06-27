В Воронеже 21-летний парень украл золотые украшения у своей возлюбленной

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию о краже золотых украшений заявила 20-летняя жительница Железнодорожного района. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 27 июня.

Стражи порядка установили, что драгоценности были похищены в период с февраля по июнь текущего года из квартиры потерпевшей. Через некоторое время подозреваемого нашли. Им оказался бывший гражданский супруг потерпевшей. 21-летнего парня задержали на съемной квартире. Он признался в содеянном и пояснил, что украшения сдал в ломбард, а деньги потратил на личные цели.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до 5 лет лишения свободы.