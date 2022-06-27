На 7 часов без холодной воды останутся жители 9 улиц в Воронеже

Фото из архива КП

Во вторник, 28 июня, в Воронеже дома на девяти улицах останутся без холодной воды. Ресурс отключат с 10.00 до 17.00. Об этом сообщили 27 июня в «РВК-Воронеж».

В это время специалисты будут проводить работы на водоводе на улице 9 Января.

Воду отключат по адресам:

- улица Революции 1905 года №№ 80, 82;

- улица 9 Января №№ 54 – 68Л, 68/2, 68/4, 68 к.1, 68 к.2, 68 к.3, 68 к.4, 87;

- переулок Специалистов;

- улица Пирогова №№ 1 – 6;

- переулок Кабельный;

- переулок Электронный;

- улица Промышленная;

- переулок Слесарный,

- улица Свободы №№ 26 – 38; 79 – 87Г.

В «РВК-Воронеж» принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали воронежцам создать запасы воды.