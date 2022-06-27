На 7 часов без холодной воды останутся жители 9 улиц в Воронеже

Фото из архива КП
Во вторник, 28 июня, в Воронеже дома на девяти улицах останутся без холодной воды. Ресурс отключат с 10.00 до 17.00. Об этом сообщили 27 июня в «РВК-Воронеж».
В это время специалисты будут проводить работы на водоводе на улице 9 Января.
Воду отключат по адресам:
- улица Революции 1905 года №№ 80, 82;
- улица 9 Января №№ 54 – 68Л, 68/2, 68/4, 68 к.1, 68 к.2, 68 к.3, 68 к.4, 87;
- переулок Специалистов;
- улица Пирогова №№ 1 – 6;
- переулок Кабельный;
- переулок Электронный;
- улица Промышленная;
- переулок Слесарный,
- улица Свободы №№ 26 – 38; 79 – 87Г.
В «РВК-Воронеж» принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали воронежцам создать запасы воды.