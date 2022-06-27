Желтый уровень погодной опасности ввели в Воронежской области из-за рисков пожаров

В Воронежской области установили желтый погодный уровень в связи с угрозой возникновения пожаров. Местами в регионе региона в ближайшие двое суток класс пожарной опасности повысится до IV (высокий уровень). Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа 27 июня.

Предупреждение уже начало действовать. И продлится, по сведениям синоптиков, пока до 6.00 среды, 29 июня.

Впрочем, не исключено, что его продлят. Ранее мы сообщали, что на этой неделе в Воронежской области будет стоять сухая и жаркая погода. А МЧС по региону рассказало, что на территории шести муниципалитетов установился IV (высокая степень) класс пожарной опасности: в Воронеже, Нововоронеже, а также в Рамонском, Новоусманском, Каширском и Верхнехавском районах. В остальных районах зафиксирован III (средний) класс пожарной опасности.