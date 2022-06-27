В Воронеже задержали мигранта, отобравшего у сотрудника пункта металлолома 64 тыс рублей, угрожая электрошокером

В Воронеже задержали разбойника, который ограбил пункт приема металла.

Случай произошел в конце февраля. В утренние часы в помещение пункта приема металла на улице Космонавтов зашли двое. Один из них потребовал у 54-летнего работника деньги, угрожая электрошокером. Мужчина испугался и отдал нападавшему 64 тысячи рублей из кассы. А когда незванные гости ушли, вызвал полицию.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигался нападавший с приятелем. В итоге 25-летнего уроженца Среднеазиатской республики задержали, ему придется ответить за разбой.