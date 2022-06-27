Воронежский водитель возил группу детей на соревнования в другой город, рискуя их жизнями

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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции выявили факт нарушения организованной перевозки группы детей. Есть установленные правила, но зачастую перевозчики их нарушают, ставят по угрозу безопасность ребятишек.

Один из подобных инцидентом произошел 26 июня. На Московском проспекте сотрудниками ГИБДД остановили автобус «Сканиа», в котором находились 31 несовершеннолетний и шестеро взрослых, возвращавшихся с соревнований из Калуги. Родители юных спортсменов по своей инициативе нашли автобус, чтобы отвезти детей на соревнования. Но 51-летний водитель не установил мигалку и знак «Дети», а также не имел страховки. На него составили протокол об административном нарушении, в отношении юридического лица проводится проверка.

Шоферу грозит штраф 3000 рублей, а юрлицу – 100 000 рублей.

Полицейские напоминают, уведомление о поездке межрайонном сообщении подается в Госавтоинспекцию не менее чем за двое суток, в городском и пригородном - не менее чем за сутки до начала перевозки. Это можно сделать через официальный сайт Госавтоинспекции.