В Воронежской области пьяный мотоциклист без прав дал инспектору ДПС 5000 рублей за сокрытие инцидента

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 52-летнего жителя Семилукского района за пьяное вождение и дачу взятки полицейскому.

Инцидент произошел в конце апреля 2022 года в селе Нижняя Ведуга. Сотрудник ДПС остановил мотоцикл, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Проверяя документы нарушителя по базе данных, страж порядка установил, что в июле 2020 года он был осужден за езду на мотоцикле в состоянии опьянения и лишен прав.

Не желая быть привлеченным к ответственности, нарушитель в салоне служебного автомобиля предложил инспектору ДПС 16 тысяч рублей за то, чтобы он скрыл этот случай. Мужчина положил под стопку документов на приборной панели 5000 рублей, пообещав оставшуюся сумму отдать позже. После этого нарушителя задержали.