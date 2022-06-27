Санитарные врачи забраковали воду у 5 пляжей в Воронеже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Санитарные врачи в июне проверили места отдыха у воды на соответствие санэпиднормам. Результаты анализов показали, что в пяти городских и одном районном из них купаться не рекомендуется, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

По микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам пляжи на водохранилище в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж (количество колиформных бактерий превышено в 48 раз!), в парке «Дельфин» (количество бактерий e.coli превышено в 24 раза), на базе отдыха «Маяк» на Усманке. По санитарно-химическим показателям – нельзя купаться на водохранилище СК «Локомотив» (ул. Панфилова), у парка «Алые паруса», а также на пляже «Титаревский» одноименного пруда в Кантемировском районе.

Глав Воронежа и Кантемировского района Воронежской области обязали принять меры по установке табличек с информацией о несоответствии качества воды и рекомендациями не купаться в указанных местах.