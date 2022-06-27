Выпускников воронежской школы пригласили за аттестатами в управу района

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа существует традиция вручать аттестаты учащимся одной из школ в торжественной обстановке в стенах управы. В этом году честь выпала выпускникам из 45-ой школы. Документы о среднем образовании 20 ребятам выдал руководитель управы. Кстати, один из учащихся окончил школу с золотой медалью.

-Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи – и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей работе, - напутствовал выпускников глава управы Сергей Ситников.