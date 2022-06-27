В Воронеже начался суд по коррупционному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина

Фото из архива КП

Коминтерновский райсуд 27 июня начал рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин. Экс-чиновника обвиняют сразу по девяти эпизодам крупного мошенничества на выборах (ст. 159 ч. 3) и превышении должностных полномочий (ст. 286.1 УК РФ). Это следует из материалов суда.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых по этому же делу оказалась и его бывшая подчиненная Светлана Васькова. Она тоже обвиняется в крупном мошенничестве и также по 9 эпизодам.

По версии следствия, Бавыкин, будучи на посту главы Коминтерновского района, в 2020 году пообещал одному из кандидатов в депутаты воронежской гордумы Сергею Кудрявцеву, обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Затем с кандидатом в депутаты лично встретилась Светлана Васькова. В итоге деньги чиновникам кандидат в депутаты передал, а услугу они ему не оказали и 400 тысяч не вернули.

После этого сотрудники ФСБ и СКР бывшего вице-мэра задержали, а затем предъявили обвинение по статье «Мошенничество». В начале марта 2021 г. Бавыкин покинул пост вице-мэра.

Позже стало известно, что эпизодов мошенничества – девять.