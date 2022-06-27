В Воронежской области пропал 65-летний пенсионер

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обратились к воронежцам с просьбой помочь найти 65-летнего Алексея Лопатина. Пенсионер не выходит на связь с родными с субботы, 25 июня. Добровольцы распространили ориентировку на мужчину на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина проживает в селе Костенки Хохольского района. Он ушел из дома и перестал выходить на связь.

Согласно ориентировке, рост Алексея Лопатина 165 см, он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю в крапинку рубашку, коричневые брюки и черные галоши.

Всех, кто располагает сведениями о том, где может находиться Алексей Лопатин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).