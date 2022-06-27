В 13 районах Воронежской области установился III класс пожарной опасности

Фото из архива КП

Из-за жары в Воронежской области спасатели фиксируют неблагоприятную пожарную обстановку. В 13 районах региона даже объявили пожарную опасность III класса. А местами возможен и IV класс (высокий уровень). Это следует из оперативного прогноза возникновения и развития возможных ЧС 27 июня.

В пресс-службе ГУ МЧС России также предупреждают, что III класс пожароопасности фиксируется в Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске, а также Рамонском, Новоусманском, Верхнехавском, Каширском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Калачеевском и Воробьевском районах.

Ранее воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую рабочую неделю. На смену теплой погоде придет жара. Ее принесет северо-восточный, а потом и северный ветер.