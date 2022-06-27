В Воронежской области похоронили погибшего на Украине 27-летнего контрактника

Фото администрации Новохоперского района
В субботу, 25 июня, в Новохоперском районе простились с участником спецоперации на Украине 27-летним Александром Нестеровым. Его похоронили на родной земле. Об этом официально сообщили в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
В церемонии прощания также принял участие глава Новохоперского района Виктор Королев.
Фото администрации Новохоперского района
Александр Нестеров родился в местном поселке Полежаевский. Учился в местной школе до 9-го класса. Затем поступил в Новохоперское училище и получил диплом тракториста-машиниста и водителя.
Весной 2014 года пошел служить в армию. А спустя год продолжил службу по контракту.
Земляки простились с Александром и вспомнили его теплыми словами:
– Александр был очень веселым, общительным, работящим, хозяйственным, основательным, спортивным парнем. Для него не существовало слов "нет", "не буду", "не хочу", "не могу". Он просто брался и делал. Вечная память Александру! Гордимся им!