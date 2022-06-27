Артисты Воронежского театра оперы и балета спели в ЛНР

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Воронежские артисты выступили в Луганской области. Концерт прошел в рамках программы соглашения о сотрудничестве между Воронежской областью и ЛНР.

26 июня жителей Марковского района ЛНР порадовали своим творчеством артисты Воронежского театра оперы и балета. Они привезли на гастроли новую программу «Мелодии лета».

Светлана Дюдина, Людмила Солод, Евгений Белов и Алексей Тюхин исполнили популярные фрагменты из классических оперетт и песни композиторов Исаака Дунаевского, Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, ставшие классикой советской эстрады и любимые всеми поколениями слушателей. Творческий десант из Воронежа возглавил художественный руководитель театра Александр Литягин.

Зрители вместе с солистами пели строки из знакомых песен, просили еще приезжать с концертами, ведь многие признавались, что впервые в жизни получили возможность посетить живой концерт. Жители предложили в следующий раз привезти программу из песен военных лет, чтобы наконец, услышать любимую русскую «Катюшу».