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Происшествия27 июня 2022 8:58

Воронежец лишился 100 тысяч рублей, пытаясь купить фрезерный станок через интернет

Мужчина нарвался на мошенников
Ярослав ИВАНОВ

За 26 июня в полицию обратились три жителя Воронежской области, ставшие жертвами дистанционных мошенников.Они потеряли в общей сложности около 200 тысяч рублей.

53-летнего воронежца заинтересовало объявление в интернете о продаже фрезерного станка. После обсуждения достоинств оборудования и деталей сделки продавец отправил мужчине банковские реквизиты для оплаты, заверив, что после зачисления средств, организует отправку оборудования. Воронежец перевел 100 тысяч рублей, но товар не получил, а объявление на сайте оказалось заблокировано.

Будьте внимательнее, не отправляйте деньги по сомнительным реквизитам.