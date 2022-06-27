Сбер запустил онлайн-викторину к 350-летию со Дня рождения Петра I

.

Игра состоит из 15 туров на тему жизни Петра I. Участники, верно ответившие на 10 вопросов, получат призы от компаний СберМобайл и СБЕР ЕАПТЕКА. Викторина, правила и условия участия размещены на платформе350petr.ru.

Помимо викторины, к 350-летию Петра I во флагманском офисе банка прошла серия мастер-классов на тему ремесел императорской эпохи. Для гостей Воронежа Сбер и его партнеры запустили проект «Большое петровское кольцо», в рамках которого на карте города в 2ГИС отмечены памятные петровские места. Подборка «Пётр I в Воронеже: прогулка по историческим местам» доступна в мобильных приложениях и на сайте 2ГИС в разделе «Интересное в городе». Послушать об истории каждой достопримечательности можно в подкастах сервиса Звук. 27 июня в 16:00 воронежский краевед, кандидат исторических наук Николай Комолов прочитает лекцию «Петр Великий и Воронеж: легенды и мифы» на площадке community-пространства Сбера.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы рады присоединиться к празднованию 350-летия со Дня рождения Петра I. По инициативе первого русского императора в нашей стране начало закладываться банковское дело, а Воронеж приобрел статус колыбели морского флота. Викторина – наш подарок жителям региона к юбилею Петра I.Приглашаю всех принять участие в нашей увлекательной активности!».

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«В 2022 году мы празднуем сразу два знаковых для Петербурга и всей страны юбилея – это 350-летие Петра I и 180 лет со дня открытия первой сберкассы. Оба этих события – ещё один повод обратиться к истории, узнать что-то новое для себя и даже получить за это призы. Наша викторина – это познавательный досуг для всей семьи и возможность провести ещё больше времени вместе».