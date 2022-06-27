В Воронеже после жалоб горожан очистили озеро в Центральном парке

фото управления экологии Воронежа

После жалоб посетителей Центрального парка на удручающее состояние озера (горожане выложили в соцсети снимки с тиной, покрывающей гладь воды и мертвой птицей на бортике), коммунальщики очистили водоем. Снимками проведенной работы поделилось управление экологии Воронежа. В воскресенье искусственное озеро чистили механическим путем.

Экологи отметили, что работает и система очистки: в прошлом году создали зоны регенерации с использованием природного камня, сделали систему фильтрации, смонтировали скиммеры для очистки поверхности воды, насосы, фильтры, а также высадили водные растения (нимфеи пересадили в ручей).

- С началом теплого сезона весь объем воды, содержащийся в искусственном водоеме, должен несколько раз пройти через систему фильтрации, чтобы озеро стало чистым. В этом году для усиления эффекта провели зарыбление водоема - выпустили несколько видов белого амура и толстолобика, а так же карпа, - отметили в управлении экологии.